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Порошенко привез на фронт беспилотники для корректировки артиллерийского огня и разведки

Новина українською →
Вторник 20 сентября 2022 11:21
Порошенко привез на фронт беспилотники для корректировки артиллерийского огня и разведки Фото: Петр Порошенко привез на фронт беспилотники (eurosolidarity.org)
Автор: Юлия Бойко

Пятый президент Петр Порошенко побывал на южном направлении и передал украинским военным комплекс БПЛА оперативного уровня "Глаза Арты" на базе беспилотников "Poseidon".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Мы сегодня поставили очень сложную, очень крутую технику, которая способна противодействовать средствам радиоэлектронной борьбы России, обеспечивать надежную информацию по корректировке артиллерийского огня. В разы повысит эффективность применения и будет спасать жизнь украинских воинов и обеспечивать продвижение и наступление", - объясняет Порошенко.

По его словам, сделка с производителями БПЛА Poseidon стоит около 4 млн долларов. Беспилотники имеют дальность работы до 150 километров, высота - до 4000 метров.

"Мы выкупаем всю партию этих беспилотников, которые должны стать глазами нашей артиллерии, чтобы каждый удар по врагу был максимально эффективным. Спасибо ОО "Дело общин" и каждому, кто своей гривней присоединился к проекту "Очі арти", - резюмирует Порошенко.

Напомним, первый комплекс БПЛА H10 Poseidon Mk II для десантно-штурмовых войск, купленный Фондом Порошенко и волонтерами, поступил в ВСУ 31 июля. В рамках проекта также производится подготовка операторов для этих БПЛА.

В целом же, через полгода после начала широкомасштабного вторжения российской армии структуры Порошенко с волонтерами передали в ВСУ помощь на сумму почти 46 млн долларов США.

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