Порошенко привез еще партию шлемов и бронежилетов бойцам на юге Украины

"Мы сейчас находимся на юге. На юге Путин имеет огромные планы прорубить коридор между оккупированным Донбассом и оккупированным Крымом. На этом не остановиться, пойти дальше - Николаев, Херсон, Одесса, Приднестровье. И таким образом уничтожить Украину и реализовать тот проект, который он пытался реализовать с 2014 по 2019 год - создать "Малороссию", "Новороссию". Никак успокоиться не может", - заявил он.

Для обустройства позиций на передовую также передали генераторы, бойлеры, инструменты, лопаты, кирки, строительные материалы, баки для воды и тому подобное.

"Мы очень хорошо подготовились и сделаем все возможное для того, чтобы помочь украинскому воину. Потому что ничего важнее сейчас для нас украинцев не существует - сделать все для нашей победы. Мы победим", - добавил Порошенко.

Он также отметил важность единства украинского общества, которое является главной силой в борьбе с российской армией.





"Я хочу прежде всего поблагодарить украинских воинов. Поблагодарить волонтеров, которые обеспечивают эффективные возможности защиты. Поблагодарить всех украинцев за то, что они своим единством удивляют мир и разрушают планы Путина. Вместе мы точно Путина преодолеем", - подчеркнул он.

По его словам, настроение украинских воинов "очень не понравится Путину и рашистам - их будут отправлять вслед за российским кораблем".