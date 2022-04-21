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Порошенко привез еще партию шлемов и бронежилетов бойцам на юге Украины

Фото: Порошенко привез еще партию шлемов и бронежилетов бойцам на юге Украины (фото eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко привез защитникам на юг Украины бронежилеты, снаряжение и средства для обустройства быта. Это совместная помощь, собранная Фондом Порошенко, ОО "Справа громад", ГО "Res_Publika. Братья по оружию", волонтерами со всей Украины и из-за рубежа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Порошенко.

"Мы сейчас находимся на юге. На юге Путин имеет огромные планы прорубить коридор между оккупированным Донбассом и оккупированным Крымом. На этом не остановиться, пойти дальше - Николаев, Херсон, Одесса, Приднестровье. И таким образом уничтожить Украину и реализовать тот проект, который он пытался реализовать с 2014 по 2019 год - создать "Малороссию", "Новороссию". Никак успокоиться не может", - заявил он.

Для обустройства позиций на передовую также передали генераторы, бойлеры, инструменты, лопаты, кирки, строительные материалы, баки для воды и тому подобное.

"Мы очень хорошо подготовились и сделаем все возможное для того, чтобы помочь украинскому воину. Потому что ничего важнее сейчас для нас украинцев не существует - сделать все для нашей победы. Мы победим", - добавил Порошенко.

Он также отметил важность единства украинского общества, которое является главной силой в борьбе с российской армией.



"Я хочу прежде всего поблагодарить украинских воинов. Поблагодарить волонтеров, которые обеспечивают эффективные возможности защиты. Поблагодарить всех украинцев за то, что они своим единством удивляют мир и разрушают планы Путина. Вместе мы точно Путина преодолеем", - подчеркнул он.

По его словам, настроение украинских воинов "очень не понравится Путину и рашистам - их будут отправлять вслед за российским кораблем".

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