Порошенко привез еще одному батальону теробороны бронежилеты, пулеметы и патроны

Отмечается, что Порошенко передал 75 бронежилетов, пулеметы, патроны и автомобиль пикап для нужд батальона. Он также поблагодарил добровольцев, которые так же как и в 2014 году, встали на защиту своего государства.

"Украинцы удивили мир и удивили Путина. Продемонстрировали невиданную смелость, патриотизм и профессионализм. И продемонстрировали, что врага можно и надо бить. Я благодарю всех, кто присоединился добровольцами в ряды Вооруженных сил Украины, которые мы с вами начали строить в 2014 году. Очереди в военкоматы добровольцев, которые шли прямо с Майдана, позволили нам тогда остановить российского агрессора и отвоевать две трети оккупированного Донбасса", - заявил Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко взял под патронат 206-й батальон теробороны Киева и несколько подразделений ТРО столичной области.

На заказ Порошенко в Финляндии закуплена бронированная сталь для 2,5 тысяч бронежилетов, которые изготавливаются в Украине для нужд наших защитников. 450 бронежилетов уже получили защитники Николаева.

Также в ВСУ и тероборону поступили более полутысячи пулеметов ПКМ. Всего на вооружение и средства защиты направлено более 2 млн долларов США.