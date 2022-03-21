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Порошенко привез еще одному батальону теробороны бронежилеты, пулеметы и патроны

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Еще один батальон территориальной обороны "Скиф", который несет службу на подступах к столице Украины, усилился дополнительными средствами защиты и вооружением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Петра Порошенко.

Отмечается, что Порошенко передал 75 бронежилетов, пулеметы, патроны и автомобиль пикап для нужд батальона. Он также поблагодарил добровольцев, которые так же как и в 2014 году, встали на защиту своего государства.

"Украинцы удивили мир и удивили Путина. Продемонстрировали невиданную смелость, патриотизм и профессионализм. И продемонстрировали, что врага можно и надо бить. Я благодарю всех, кто присоединился добровольцами в ряды Вооруженных сил Украины, которые мы с вами начали строить в 2014 году. Очереди в военкоматы добровольцев, которые шли прямо с Майдана, позволили нам тогда остановить российского агрессора и отвоевать две трети оккупированного Донбасса", - заявил Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко взял под патронат 206-й батальон теробороны Киева и несколько подразделений ТРО столичной области.

На заказ Порошенко в Финляндии закуплена бронированная сталь для 2,5 тысяч бронежилетов, которые изготавливаются в Украине для нужд наших защитников. 450 бронежилетов уже получили защитники Николаева.

Также в ВСУ и тероборону поступили более полутысячи пулеметов ПКМ. Всего на вооружение и средства защиты направлено более 2 млн долларов США.

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Петр ПорошенкоМинистерство обороны Украины