Порошенко привез бронежилеты, рации и аптечки в 128-й батальон

В свою очередь, Порошенко написал, что это "свадебный подарок", ведь и Леся, и ее любимый служат в одном батальоне. Здесь они и поженились после начала российского вторжения.

"Так в наши дни выглядит свадебный подарок. Леся вместе с будущим мужем с первых дней войны ушли в тероборону Киева. На позициях и обручились. Как-то Леся обратилась к нам с просьбой помочь с брониками. Решил, что это будет их свадебный подарок. Сегодня удалось передать для 128 батальона и бронежилеты, и аптечки, и рации. Счастье молодым! И победы нашей славной Украине!", - написал Порошенко.

Как известно, Порошенко помогает обеспечивать оружием, боеприпасами и военным снаряжением 206-й батальон территориальной обороны Киева и несколько подразделений ТрО Киевщины.

В частности, он передал в войска и подразделения территориальной обороны несколько сотен пулеметов ПКМ ("Покемон"), бронированные пикапы "бандеромобілі", тактические аптечки, рации и военную экипировку.

Еще 450 бронежилетов, приобретенных за счет Фонда Порошенко, в начале марта были отправлены защитникам Николаева.

Порошенко также сообщил, что продолжается работа над поставками в Украину высококачественных кевларовых шлемов, и первая партия скоро будет доставлена для бойцов ВСУ и теробороны.