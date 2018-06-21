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Порошенко приветствует принятие закона о запуске антикоррупционного суда

НовостиПолитика    21.06.2018 - 14:23
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Глава государства пообещал всестороннюю поддержку процесса его создания

Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал принятие парламентом Закона Украины "Об образовании Высшего антикоррупционного суда" (ВАКС). Об этом глава государства написал в своем Twitter.

"Благодарен ВР за поддержку моего законопроекта "Об образовании Высшего антикоррупционного суда", который я подал в парламент как неотложный", - написал президент.

Он заверил, что намерен оказывать всестороннюю поддержку в его создании.

Напомним, 7 июня 2018 года Верховная рада Украины поддержала создание Высшего антикоррупционного суда. За проект закона во втором чтении проголосовали 315 депутатов.

Сегодня, 21 июня, парламент одобрил за основу и в целом законопроект №8497 "О создании Высшего антикоррупционного суда" (ВАКС).

Антикоррупционный суд - это прорыв и изменение правил игры, - Порошенко Порошенко считает децентрализацию эффективной частью антикоррупционной стратегии
Теги публикации: ВАСУ, Порошенко Петр, Президент  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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