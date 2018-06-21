Порошенко приветствует принятие закона о запуске антикоррупционного суда

Глава государства пообещал всестороннюю поддержку процесса его создания

Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал принятие парламентом Закона Украины "Об образовании Высшего антикоррупционного суда" (ВАКС). Об этом глава государства написал в своем Twitter.

"Благодарен ВР за поддержку моего законопроекта "Об образовании Высшего антикоррупционного суда", который я подал в парламент как неотложный", - написал президент.

Вдячний ВР за підтримку мого законопроекту «Про утворення Вищого антикорупційного суду», який я подав до парламенту як невідкладний. #СудоваРеформа pic.twitter.com/Tvt5gFrU2f — Петро Порошенко (@poroshenko) June 21, 2018

Он заверил, что намерен оказывать всестороннюю поддержку в его создании.

Напомним, 7 июня 2018 года Верховная рада Украины поддержала создание Высшего антикоррупционного суда. За проект закона во втором чтении проголосовали 315 депутатов.

Сегодня, 21 июня, парламент одобрил за основу и в целом законопроект №8497 "О создании Высшего антикоррупционного суда" (ВАКС).