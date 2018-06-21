Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Порошенко вітає прийняття закону про запуск антикорупційного суду

НовиниПолітика    21.06.2018 - 14:23
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Глава держави пообіцяв всебічну підтримку процесу його створення

Президент України Петро Порошенко привітав ухвалення парламентом Закону України "Про утворення Вищого антикорупційного суду" (ВАКС). Про це глава держави написав у своєму Twitter.

"Вдячний ВР за підтримку мого законопроекту "Про утворення Вищого антикорупційного суду", який я подав до парламенту як невідкладний", - написав президент.

Він запевнив, що має намір надавати всебічну підтримку у його створенні.

Нагадаємо, 7 червня 2018 року Верховна рада України підтримала створення Вищого антикорупційного суду. За проект закону в другому читанні проголосувало 315 депутатів.

Сьогодні, 21 червня, парламент схвалив за основу і в цілому законопроект №8497 "Про утворення Вищого антикорупційного суду" (ВАКС).

Антикорупційний суд - це прорив і зміна правил гри, - Порошенко Порошенко вважає децентралізацію ефективною частиною антикорупційної стратегії
Теги публікації: ВАСУ, Порошенко Петро, Президент  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
Під Одесою знайшли тіло 10-річної дитини, яку хвилею змило в море
"Ура! Слава!" Український нардеп зрадів перемозі збірної Росії
"Я тримаюся": Сенцов написав листа російському кінокритику
Це хвороба? Супрун розвінчала міф про гомосексуальність
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся