Порошенко вітає прийняття закону про запуск антикорупційного суду

Глава держави пообіцяв всебічну підтримку процесу його створення

Президент України Петро Порошенко привітав ухвалення парламентом Закону України "Про утворення Вищого антикорупційного суду" (ВАКС). Про це глава держави написав у своєму Twitter.

"Вдячний ВР за підтримку мого законопроекту "Про утворення Вищого антикорупційного суду", який я подав до парламенту як невідкладний", - написав президент.

Вдячний ВР за підтримку мого законопроекту «Про утворення Вищого антикорупційного суду», який я подавши до парламенту як невідкладний. #СудоваРеформа pic.twitter.com/Tvt5gFrU2f — Петро Порошенко (@poroshenko) June 21, 2018

Він запевнив, що має намір надавати всебічну підтримку у його створенні.

Нагадаємо, 7 червня 2018 року Верховна рада України підтримала створення Вищого антикорупційного суду. За проект закону в другому читанні проголосувало 315 депутатів.

Сьогодні, 21 червня, парламент схвалив за основу і в цілому законопроект №8497 "Про утворення Вищого антикорупційного суду" (ВАКС).