Порошенко: принятие закона о языке стало одним из крупнейших достижений нашей команды

Переход сферы обслуживания на украинский - это еще один весомый шаг к усилению значения государственного языка.

Об этом написал пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в Facebook.

"С сегодняшнего дня, согласно закону о языке, язык сферы обслуживания официально становится украинский. В сфере, где до сих пор принято демонстративно пренебрегать правами украиноязычных. Поэтому это еще один весомый шаг к усилению роли и значения государственного языка, запрограммированный нашей командой. И не слушайте тех, кто пытается из этого естественного для независимого государства шага сделать вселенскую драму", - отмечает Порошенко.

Он отмечает, что в Украине украиноязычный человек имеет право общаться на украинском, а русский - на русском.

"И ничего ему за это не будет. Все остальное - манипуляции. Ведь по просьбе или по требованию клиента оказывать услуги другим языком, в том числе русском, не запрещается. Так, первое слово - украинское, а дальше язык выбирает потребитель. Клиент всегда прав. И закон вполне либеральный", - уверяет пятый президент.

По его мнению, предупреждение и штраф в случае повторного нарушения ждут не потребителей, а поставщиков услуг - служащих и работников, которые упорно отказываются обслуживать на украинском граждан, которые, имея на своей стороне закон, стремятся общаться на украинском", - объясняет лидер "ЕС".

Порошенко подчеркивает, никто не посягает на право украинцев выбирать язык бытового общения.

"Например, в моей семье говорят на украинском, и на английском, и на русском. Не секрет, что и я сам русский выучил уже во взрослом возрасте", - пишет Порошенко.

Он убежден, что принятие закона о языке стало одним из самых позитивных достижений 2014-19 лет.

"Зато ОПЗЖ Бойко-Медведчука постоянного пытаются атаковать закон о языке. Мы уже отбили несколько атак. На этот раз они продвигают законопроект №4528, который позволит нарушать закон о языке совершенно безнаказанно", - предостерегает он.

Напомним, первое в этом году пленарное заседание парламента назначено на 26 января. По словам Порошенко, "Европейская солидарность" готова снова защищать государственный язык.