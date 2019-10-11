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Порошенко примет участие в мероприятиях в рамках ПА НАТО в Лондоне

Новости » Политика    11.10.2019 - 14:04
Порошенко примет участие в мероприятиях в рамках ПА НАТО в Лондоне
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко будет находиться в Лондоне 12-14 октября

Пятый президент Украины и председатель политической партии “Европейская солидарность” Петр Порошенко 12-14 октября 2019 года осуществит визит в Лондон (Великобритания) для участия в мероприятиях в рамках Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Как отмечается, Порошенко примет участие в заседании Комитета по вопросам обороны и безопасности. Среди прочего, будет подниматься вопрос о перспективах Плана действий относительно членства в НАТО для Украины.

Программой визита Петра Порошенко в Лондон также предусмотрен ряд встреч с участниками Парламентской Ассамблеи и руководством Североатлантического альянса.

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Новости Украины НАТОПорошенко ПетрЕвропейская солидарность
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