Порошенко примет участие в мероприятиях в рамках ПА НАТО в Лондоне

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко будет находиться в Лондоне 12-14 октября

Пятый президент Украины и председатель политической партии “Европейская солидарность” Петр Порошенко 12-14 октября 2019 года осуществит визит в Лондон (Великобритания) для участия в мероприятиях в рамках Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Как отмечается, Порошенко примет участие в заседании Комитета по вопросам обороны и безопасности. Среди прочего, будет подниматься вопрос о перспективах Плана действий относительно членства в НАТО для Украины.

Программой визита Петра Порошенко в Лондон также предусмотрен ряд встреч с участниками Парламентской Ассамблеи и руководством Североатлантического альянса.