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Порошенко візьме участь у заходах в рамках ПА НАТО в Лондоні

Новини » Політика    11.10.2019 - 14:04
Порошенко візьме участь у заходах в рамках ПА НАТО в Лондоні
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко перебуватиме в Лондоні 12-14 жовтня

П’ятий президент України та голова політичної партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко 12-14 жовтня 2019 року здійснить візит до Лондону (Велика Британія) для участі у заходах в рамках Парламентської асамблеї Північноатлантичного альянсу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

Як зазначається, Порошенко візьме участь у засіданні Комітету з питань оборони і безпеки. Серед іншого, порушуватиметься питання про перспективи Плану дій щодо членства в НАТО для України.

Програмою візиту Петра Порошенка до Лондона також передбачено низку зустрічей з учасниками Парламентської Асамблеї та керівництвом Північноатлантичного альянсу.

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