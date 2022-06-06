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Порошенко презентовал программу экономического восстановления Украины

Новина українською →
Понедельник 06 июня 2022 17:38
Порошенко презентовал программу экономического восстановления Украины Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко представил программу экономического восстановления Украины и подчеркнул, что Украине нужен План Маршалла, который нацелен на членство нашего государства в Европейском Союзе и НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко во время Европейского финансового конгрессе в Сопоте.

"Сегодня мы сосредоточены на Плане Маршалла для Украины. Он должен основываться на таких основных принципах - прозрачности, эффективности и доверия. А также на принципе "средства в обмен на реформы", - заявил Порошенко.

Он также добавил, что нам нужно построить новую Украину, обеспечить ее полноценную модернизацию - всех политических, экономических и социальных институтов по Копенгагенским критериям членства.

"Это будет Украина, которая идеально вписывается в ЕС. Украина, которая завершает европейский проект, потому что без Украины проект ЕС никогда бы не был завершенным. Для этого Украина уже сейчас должна получить статус кандидата в ЕС. Это высвободило бы инвестиционный интерес к Украине еще большего масштаба. Это помогло бы реформам в Украине усилиться", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, координатором этого Плана возрождения и восстановления Украины должна стать Европейская комиссия как гарант будущего членства Украины в ЕС.

Он отметил, что после 2014 года Украина несмотря на российскую агрессию смогла внедрить немало проевропейских реформ, в частности реформу децентрализации, очищение банковской системы, дерегуляцию бизнеса.

Порошенко также подчеркнул: украинцы смогли удивить мир и смогут сделать это еще раз. Он призвал предоставить Украине в ближайшее время статус кандидата в члены ЕС и ПДЧ в НАТО.

"Нам это нужно сейчас - статус кандидата. И тогда Украина второй раз удивит мир скоростью своих реформ. Украина - это самая оптимистичная нация на европейском континенте. Мы знаем, чего мы хотим, и знаем как этого достичь", - резюмировал политик.

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