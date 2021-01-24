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Порошенко: преступления путинского режима не имеют срока давности

Автор: РБК-Украина

Порошенко почтил память жертв обстрелов Мариуполя

Пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко почтил память жертв обстрелов Мариуполя. Он убежден, преступление путинского режима не имеет срока давности.

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Об этом Порошенко написал в Facebook.

"В шестую годовщину теракта в Мариуполе почитаем память невинных жертв российской агрессии. Именно в этот день, 24 января 2015 года пророссийские боевики обстреляли из систем залпового огня жилые кварталы микрорайона "Восточный", школы, детские сады. Погибло 29 человек, в том числе дети, 92 получили ранения", - написал Порошенко.

Он убежден, это было очередное преступление путинского режима, преступление против человечности, и оно не имеет срока давности.

"А убийцам не избежать ответственности", - резюмировал Порошенко.

Напомним, сегодня РБК-Украина сообщало, что боевики восемь раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Боевых потерь среди военных нет.

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