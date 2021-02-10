Порошенко представил законопроекты "ЕС" по борьбе с российской пропагандой

Так, политсила предлагает внести изменения в Уголовный кодекс, которые устанавливают жесткую ответственность за намеренное и добровольное сотрудничество гражданина Украины со страной-агрессором в интересах страны-агрессора в ущерб национальной безопасности Украины и ее союзникам.

"Речь не идет о тех, кто на оккупированной территории под угрозой жизни вынужден работать в тех или иных учреждениях, больницах и школах. А речь идет в первую очередь о тех, кто на контролируемой территории проводит коллаборационную работу добровольно или за деньги. И должна быть установлена четкая уголовная ответственность как физических лиц, так и политических партий, и общественных организаций, которые проводят эту работу, финансируются страной-агрессором и отчитываются перед ним", - сообщил Порошенко.

Также в "ЕС" подготовили законопроект об усилении ответственности за действия, связанные с распространением вражеской пропаганды, который должен перекрыть все лазейки для нее.

"Первые шаги были предприняты нашей командой еще в 2014-2015 годах. Я хотел бы отметить, что именно моя подпись стоит под решением о применении санкций в отношении российских телеканалов. Мы сейчас видим, что и Европейский Союз, в частности Латвия на этой неделе приняла соответствующее решение о запрете тех же российских телеканалов, которые не являются средствами массовой информации и там работают не журналисты. А средствами пропаганды, и работающие там журналисты вроде Соловьева и Киселева", - добавил Порошенко.

Третий документ - это постановление Верховной рады "О неотложных мерах для прекращения практики политически мотивированных преследований".

По словам Порошенко, постановление требует прекратить политические репрессии против добровольцев, ветеранов, волонтеров, участников Революции достоинства - в частности, Андрея Антоненко, Яны Дугарь, Юлии Кузьменко, киборга генерала Марченко, Софии Федины, Маруси Зверобой и других.

Он также призвал политические силы, представленные в парламенте, кроме ОПЗЖ, подписаться под законопроектами и постановлением.

"Мы сейчас обращаемся ко всем лидерам парламентских фракций, кроме ОПЗЖ как "пятой колонны", с просьбой выступить соавторами указанных проектов законов и постановления и продемонстрировать украинскому народу, что за первым шагом мы готовы сделать и второй, и третий. Чтобы наконец выступить единым фронтом против российской агрессии. Единым фронтом по защите государственных и национальных интересов Украины", - подчеркнул Порошенко.

Порошенко убежден, что альтернативы государственнической стратегии не существует.

"Чего хочет сейчас украинский народ? Украинский народ хочет объединения всех политических сил вокруг государственных интересов. Вокруг защиты государственности Украины, европейской и евроатлантической интеграции. Именно эти цели исповедует наша политическая сила", - резюмировал Петр Порошенко.