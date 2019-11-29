У Порошенко предостерегают от покупки "дешевого российского газа"

"Европейская солидарность" предостерегает от проведения прямых двусторонних переговоров Украины с Россией относительно покупки российского газа. Об этом заявила депутат фракции Порошенко, глава комитета по вопросам интеграции Украины в Евросоюз Иванна Климпуш-Цинцадзе на брифинге, передает РБК-Украина.

Как показывает недалекая история, за эти газовые скидки Украина каждый раз платит самую дорогую цену – своей территорией и жизнями тысяч погибших граждан, отметила политик.

"За время после восстановления Украиной независимости каждый школьник должен был бы понять то, насколько опасными являются любые скидки на газ от РФ. Это как ситуация в плохом супермаркете, где ты, подходя к кассе, понимаешь, что это была никакая не скидка, потому этот товар стоит настолько дороже и ты его уже не можешь вернуть на полку", – подчеркнула глава комитета.

Климпуш-Цинцадзе заявила, что история украинско-российских отношений свидетельствует: каждый раз, договариваясь с Россией о дешевом газе, Украина платила за это слишком дорогой ценой.

"Дороговизна этого газа нами уже должна быть четко осознана. Дороговизна тех скидок, которые мы имели в 1997-м году и затем в 2010-м году, вылилась в потери украинских территорий – украинского Крыма, потерю и оккупацию украинского Донбасса, тысячи погибших", – сказала Климпуш-Цинцадзе.

"Это то, что сегодня должен стоять на пути к любым инициативам о возобновлении прямых поставок российского газа в Украину", – подчеркнула она.