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Порошенко предостерегает от атаки на государственность

Новости » Выборы 2019    20.06.2019 - 16:17
Порошенко предостерегает от атаки на государственность
Петр Порошенко (фото: РБК-Украина)

Порошенко прокомментировал иск украинского филиала РПЦ

Пятый президент Петр Порошенко предостерегает от атаки на государственность. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Порошенко на его Facebook.

 
Обращение Петра Порошенко относительно иска украинского филиала РПЦ

Иск украинского филиала Русской Православной Церкви с требованием отменить государственную регистрацию автокефальной Православной Церкви Украины – это не церковный вопрос. Это вопрос национальной безопасности, которое требует внимания и Президента, и СНБО. Тезис о том, что украинское государство не должно вмешиваться в церковные дела, – это красивая теория. А в суровой действительности она означает безразличие к российского вмешательства. Иск выплыл, только руководство украинского филиала РПЦ вместе с лидером Опоблоку Новинским съездило в Москву. Что лучше может иллюстрировать реальность российского реванша, контуры которого становятся все более зримыми? Все очевиднее атака на наши ценности, на фундамент государственности, который нуждается в защите. «Европейская солидарность» идет на выборы, чтобы в Верховной Раде дать отпор силам реванша, биться за украинские ценности с прокремлевскими опоблоками и оппозиционными платформами. Вопрос о нашу духовную независимость от Кремля относится к сфере национальной безопасности, и оно было, есть и будет оставаться в центре нашего внимания.

Опубликовано Петром Порошенко Четверг, 20 июня 2019 г.

"Иск украинского филиала Русской Православной Церкви с требованием отменить государственную регистрацию автокефальной Православной Церкви Украины – это не церковный вопрос. Это вопрос национальной безопасности, которое требует внимания и президента, и СНБО. Тезис о том, что украинское государство не должно вмешиваться в церковные дела, – это красивая теория. А в суровой действительности она означает безразличие к российскому вмешательству", - заявил Порошенко.

Он отметил, что иск "всплыл" после поездки руководства украинского филиала РПЦ вместе с Вадимом Новинским в Москву.

"Что лучше может иллюстрировать реальность российского реванша, контуры которого становятся все более зримыми? Все очевиднее атака на наши ценности, на фундамент государственности, который нуждается в защите", - сказал он.

По словам Порошенко, "Европейская солидарность" идет на выборы, чтобы в Верховной раде "дать отпор силам реванша, биться за украинские ценности с прокремлевскими оппоблоками и оппозиционными платформами".

"Вопрос о нашей духовной независимости от Кремля относится к сфере национальной безопасности, и он был, есть и будет оставаться в центре нашего внимания", - резюмировал Порошенко.

"Европейская солидарность" сегодня подает в ЦИК список кандидатов Путин через Медведчука требовал освобождения убийц, - Порошенко
Новости Украины Порошенко Зеленский Порошенко ПетрцерковьЕвропейская солидарность
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