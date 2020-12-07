Порошенко предложил план преодоления кризиса в отношениях Украины с ЕС

Внутриполитическая ситуация в Украине имеет все признаки кризиса государственного управления, поэтому партия "Европейская солидарность" сделает все возможное для обеспечения необратимости курса реформ и противодействия пророссийскому реваншу.

Об этом заявил пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко во время онлайн-заседания парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС.

"Мы не можем спокойно наблюдать за тем, как Украина, которую мы вместе с вами строили с 2014 года, сползает в хаос неуправляемости, автократии и пророссийского антиукраинского реванша", - подчеркнул Порошенко.

Он также добавил, что совместными усилиями необходимо спасти демократическую европейскую Украину и обеспечить ее движение через реформы к объединенной европейской семьи.

По мнению Порошенко, ключевыми приоритетами сотрудничества в следующем году должны стать укрепление устойчивости Украины против российской агрессии, усиление санкций ЕС против России, обеспечение макроэкономической стабильности Украины благодаря продолжению сотрудничества с МВФ и ЕС, координация усилий по противодействию пандемии коронавируса, включая обеспечение быстрых поставок действенных вакцин в Украину, а также обновление Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом для ее приведения в соответствие к современным вызовам.

"Нашей главной стратегической целью является создание условий для обеспечения членства Украины в Европейском Союзе, идеи, которая поддерживается большинством украинского общества и граждан стран ЕС. И "Европейская солидарность" сделает все возможное для гарантирования необратимости курса реформ и противодействия пророссийскому реваншу", - заверил Порошенко.

Как известно, 1 декабря был опубликован ежегодный отчет Еврокомиссии относительно имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС со значительным количеством негативных оценок развития событий на пути реформ в 2020 году.

В отчете, в частности, отмечается, что недавние решения Конституционного суда Украины поставили под сомнение достижения Украины в борьбе с коррупцией. Темп реформ в Украине в 2020 году в сравнении с последними месяцами 2019 года снизился - говорится в отчете ЕС.