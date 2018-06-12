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Порошенко предлагает Раде ратифицировать соглашение со Швейцарией о реадмиссии

НовостиПолитика    12.06.2018 - 13:02
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Сейчас текст законопроекта отсутствует на сайте Рады

Президент Петр Порошенко внес в парламент законопроект №0192 "О ​​ратификации соглашения между Украиной и Швейцарской Конфедерацией о реадмиссии лиц". Соответствующий проект закона был внесен в Верховную раду 12 июня 2018 году.

Текст законопроекта пока отсутствует на сайте ВР. Последний этап прохождения документа – передан на рассмотрение руководству.

Напомним, в январе президент Украины Петр Порошенко во время встречи с президентом Швейцарии Аленом Берсей в рамках форума в Давосе обсудили вопросы возвращения в Украину незаконно выведенных активов. "Собеседники подчеркнули важность активизации взаимодействия компетентных органов двух государств в вопросах возвращения в Украину замороженных активов, которые были незаконно выведены бывшими украинскими чиновниками", - отмечалось в сообщении пресс-службы главы государства.

Кроме того, Порошенко пригласил президента Швейцарии посетить Украину с официальным визитом.

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Теги публикации: Порошенко Петр, Швейцария, ратификация  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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