Порошенко пропонує Раді ратифікувати угоду з Швейцарією про реадмісію осіб

Наразі текст законопроекту відсутній на сайті Ради

Президент Петро Порошенко вніс у парламент законопроект №0192 "Про ратифікацію угоди між Україною та Швейцарською Конфедерацією про реадмісію осіб". Відповідний проект закону був внесений у Верховну раду 12 червня 2018 году.

Текст законопроекту наразі відсутній на сайті ВР. Останній етап проходження документу - передано на розгляд керівництву.

Нагадаємо, у січні президент України Петро Порошенко під час зустрічі з президентом Швейцарії Аленом Берсе в рамках форуму в Давосі обговорили питання повернення в Україну незаконно виведених активів. "Співрозмовники наголосили на важливості активізації взаємодії компетентних органів двох держав у питаннях повернення в Україну заморожених активів, які були незаконно виведені колишніми українськими чиновниками", - зазначалося у повідомленні прес-служби голови держави.

Крім того, Порошенко запросив президента Швейцарії відвідати Україну з офіційним візитом.