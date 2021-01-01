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Порошенко поздравил украинцев с Новым годом: "заслуживаем европейский уровень жизни"

Киев, Пятница 01 января 2021 12:13
Порошенко поздравил украинцев с Новым годом: "заслуживаем европейский уровень жизни"
фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Украина

Пятый президент пожелал Украине вернуться к движению в сторону ЕС

Лидер "Европейской солидарности", пятый президент Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым годом и грядущими праздниками. Он, в частности, пожелал Украине быстрее вернуться к движению в сторону ЕС.

Об этом Порошенко сказал в новогоднем видеообращении, опубликованном на странице в Facebook.

В своем поздравлении Порошенко говорил о коронавирусе, новых условиях жизни в период пандемии. Он также отметил, что 2020 год не был легким.

"Говорят, в темные времена лучше видно светлых людей. Так случилось и в этот непростой двадцатый год. Мы чтим подвижничество медиков, которые самоотверженно спасают жизни украинцев. Мы ценим подвиг наших воинов, которые защищают страну. Мы видим ответственность благотворителей. Мы в восторге от волонтеров, которые делают то, что должна сделать власть", - отметил пятый президент.

Новогоднее поздравление Петра Порошенко

Говорят, в темные времена лучше видно светлых людей. Так случилось и в этот непростой двадцатый год. Мы чтим подвижничество медиков, которые самоотверженно спасают жизни украинцев. Мы ценим подвиг наших воинов, которые защищают страну. Мы видим ответственность благотворителей. Мы в восторге от волонтеров, которые делают то, что должна сделать власть. Двадцатый год сильно нас потрепал, но сделал лучше, сильнее, мудрее. Столько мужества и добра... Столько терпения и бескорыстия... Столько человечности и любви мы, украинцы, проявили этого года. Теперь мы еще лучше знаем цену простым радостям жизни. Даже в сложных обстоятельствах радоваться каждому дню. Недаром же «Ода к радости» стала гимном о'объединенной Европы, куда и лежит наш магистральный путь. Буквально на днях где-то вычитал дельную мысль: в наших украинских колядках слово «радуйся» — одно из главных. Желаю коллективного иммунитета. Людям — от коронавирус, что пришел в двадцатом году. Стране — от вируса популизма и непрофессионализма, безтолковості и безответственности, штаммы которого поразили государственный организм годом ранее. Слава Богу, запас прочности мы заложили неплохой. Осилим все испытания. Все будет хорошо. С Новым годом!

Posted by Петр Порошенко on Thursday, December 31, 2020

Кроме того, Порошенко затронул тему евроинтеграции и важность ее для Украины.

"Теперь мы еще лучше знаем цену простым радостям жизни. Даже в сложных обстоятельствах радоваться каждому дню. Недаром же Ода к радости стала гимном объединенной Европы, куда и лежит наш магистральный путь. Буквально на днях где-то вычитал дельную мысль: в наших украинских колядках слово "радуйся" - одно из главных", - сказал он.

Лидер "Евросолидарности" также пожелал украинцам "коллективного иммунитета", имея в виду не только иммунитет к болезням, но и умение противостоять "вирусам популизма и непрофессионализма, бестолковости и безответственности".

"Желаю коллективного иммунитета. Людям - от коронавируса, что пришел в двадцатом году. Стране - от вируса популизма и непрофессионализма, бестолковости и безответственности, штаммы которого поразили государственный организм годом ранее. Слава Богу, запас прочности мы заложили неплохой. Осилим все испытания. Все будет хорошо. С Новым годом", - сказал он.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский пожелал жителям Украины быть здоровыми и счастливыми в новом 2021 году.

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