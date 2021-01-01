Порошенко привітав українців з Новим роком: "заслуговуємо європейський рівень життя"

фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

П'ятий президент побажав Україні повернутися до руху в сторону ЄС

Лідер "Європейської солідарності", п'ятий президент Петро Порошенко привітав українців із Новим роком та прийдешніми святами. Він, зокрема, побажав Україні якнайшвидше повернутися до руху в сторону ЄС.

Про це Порошенко сказав в новорічному відеозверненні, опублікованому на сторінці у Facebook.

У своєму привітанні Порошенко говорив про коронавірус, нові умови життя в період пандемії. Він також зазначив, що 2020 рік не був легким.

"Кажуть, в темні часи краще видно світлих людей. Так сталося й у цей непростий двадцятий рік. Ми шануємо подвижництво медиків, які самовіддано рятують життя українців. Ми цінуємо подвиг наших воїнів, які боронять країну. Ми бачимо відповідальність благодійників. Ми в захваті від волонтерів, які роблять те, що повинна зробити влада", - зазначив п’ятий президент.

Новорічне вітання Петра Порошенка Кажуть, в темні часи краще видно світлих людей. Так сталося і у цей непростий двадцятий рік. Ми шануємо подвижництво медиків, які самовіддано рятують життя українців. Ми цінуємо подвиг наших воїнів, які боронять країну. Ми бачимо відповідальність благодійників. Ми в захваті від волонтерів, які роблять те, що повинна зробити влада. Двадцятий рік добряче нас потріпав, але зробив кращими, сильнішими, мудрішими. Стільки мужності й добра… Стільки терпіння і безкорисливості… Стільки людяності і любові ми, українці, проявили цього року. Тепер ми ще краще знаємо ціну простим радощам життя. Навіть у складних обставинах слід радіти кожному дню. Недаремно ж «Ода до радості» стала гімном об'єднаної Європи, куди й лежить наш магістральний шлях. Буквально днями десь вичитав слушну думку: у наших українських колядках слово «радуйся» — одне з головних. Бажаю колективного імунітету. Людям — від коронавірусу, що прийшов у двадцятому році. Країні — від вірусу популізму і непрофесійності, безтолковості і безвідповідальності, штами якого вразили державний організм роком раніше. Слава Богу, запас міцності ми заклали непоганий. Подужаємо всі випробування. Все буде добре. З Новим роком! Posted by Петро Порошенко on Thursday, December 31, 2020

Крім того, Порошенко зачепив тему євроінтеграції та важливості її для України.

"Тепер ми ще краще знаємо ціну простим радощам життя. Навіть у складних обставинах слід радіти кожному дню. Недаремно ж Ода до радості стала гімном об'єднаної Європи, куди й лежить наш магістральний шлях. Буквально днями десь вичитав слушну думку: у наших українських колядках слово "радуйся" - одне з головних", - сказав він.

Лідер "Євросолідарності" також побажав українцям "колективного імунітету", маючи на увазі не лише імунітет до хвороб, але й вміння протистояти "вірусам популізму і непрофесійності, безтолковості та безвідповідальності".

"Бажаю колективного імунітету. Людям - від коронавірусу, що прийшов у двадцятому році. Країні - від вірусу популізму і непрофесійності, безтолковості та безвідповідальності, штами якого вразили державний організм роком раніше. Слава Богу, запас міцності ми заклали непоганий. Подужаємо всі випробування. Все буде добре. З Новим роком", - сказав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський побажав жителям України бути здоровими та щасливими у новому 2021 році.