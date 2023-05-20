Порошенко пояснив, чому вибори під час війни - руйнівна для України ідея

Пʼятий президент Петро Порошенко заявив, що проводити вибори під час війни небезпечно, оскільки це стане ударом для внутрішньої єдності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в інтерв’ю Le Figaro .

"Ми маємо дотримуватися політики єдності. До перемоги єдність має бути понад усе. Будь-яка виборча конкуренція загрожує її зруйнувати. Я знаю, що деяким політикам не терпиться, але ми не маємо права гратися з вогнем. Ми заплатили надзвичайно високу ціну, щоб зберегти нашу націю, і єдність є ключем до нашої перемоги. Як колишній президент і відповідальний за другу фракцію парламенту, я не дозволю це поставити під загрозу", - наголосив Порошенко.

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