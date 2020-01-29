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У Порошенко требуют от ГБР, Нацполиции и НАБУ возмещения морального вреда

Новости » Политика     29.01.2020 - 12:37
У Порошенко требуют от ГБР, Нацполиции и НАБУ возмещения морального вреда
Фото: Игорь Головань (УНИАН)

Адвокаты Порошенко готовят 14 соответствующих исков

Адвокаты пятого президента Украины и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко подают 14 исков о возмещении морального ущерба против следователей Государственного бюро расследований, Национальной полиции и служебных лиц Национального антикоррупционного бюро. Об этом сообщил адвокат Игорь Головань в своем блоге для "Украинской правде".

Так, по его словам, иски Порошенко основываются на решении Верховного Суда Украины, которым предусмотрена ответственность государства за противоправное бездействие прокурора или следователя, установленную постановлением следственного судьи.

По мнению защиты Порошенко, "политические преследования Петра Порошенко инспирированы по указанию из Офиса президента", что зафиксировано на так называемых "пленках Трубы".

Адвокаты Петра Порошенко обращались в правоохранительные органы с заявлениями по расследованию фактов, обнародованных в "пленках Трубы", однако в ГБР, НАБУ и Нацполиции "проигнорировали эти заявления". Бездействие правоохранительных органов защитой Порошенко была оспорена в судебном порядке, и сейчас уже есть 14 постановлений.

"В связи с инспирированным, как мы знаем из опубликованных "Трубу прорвало" записей, должностными лицами президентского офиса, политическим преследованием Петра Порошенко следственными судьями вынесено 14 постановлений в отношении противоправной бездеятельности прокуроров и следователей. В частности, по жалобам адвокатов пятого президента следственными судьями установлены факты противоправной бездеятельности: прокуроров - 4; следственных Государственного бюро расследований - 6; должностных лиц Национального антикоррупционного бюро - 2; следователей Национальной полиции - 2. Соответственно подаем 14 исков о возмещении морального вреда", - написал Головань.

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