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У Порошенка вимагають від ДБР, Нацполіції та НАБУ відшкодування моральної шкоди

Новини » Політика     29.01.2020 - 12:37
У Порошенка вимагають від ДБР, Нацполіції та НАБУ відшкодування моральної шкоди
Фото: Ігор Головань (УНІАН)

Адвокати Порошенка готують 14 відповідних позовів

Адвокати п’ятого президента України та лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенко подають 14 позовів про відшкодування моральної шкоди проти слідчих Державного бюро розслідувань, Національної поліції та службових осіб Національного антикорупційного бюро. Про це повідомив адвокат Ігор Головань на своєму блозі для "Української правди".

Так, за його словами, позови Порошенка грунтуються на рішенні Верховного Суду України, яким передбачена відповідальність держави за протиправну бездіяльність прокурора або слідчого, встановлену ухвалою слідчого судді.

На думку захисту Порошенка, "політичні переслідування Петра Порошенка інспіровані за вказівкою з Офісу президента", що зафіксовано на так званих "плівках Труби".

Адвокати Петра Порошенка звертались до правоохоронних органів із заявами щодо розслідувань фактів, оприлюднених у "плівках Труби", однак у ДБР, НАБУ і Нацполіції "проігнорували ці заяви". Бездіяльність правоохоронних органів захистом Порошенка була оскаржена в судовому порядку, і наразі вже є 14 ухвал.

"У зв’язку з інспірованим, як ми знаємо з опублікованих "Трубу прорвало" записів, посадовцями президентського офісу, політичним переслідуванням Петра Порошенка слідчими суддями постановлено 12 ухвал стосовно протиправної бездіяльності прокурорів і слідчих. Зокрема, за скаргами адвокатів п’ятого президента слідчими суддями встановлено факти протиправної бездіяльності: прокурорів - 4; слідчих Державного бюро розслідувань - 6; службових осіб Національного антикорупційного бюро - 2; слідчих Національної поліції - 2. Відповідно подаємо 14 позовів про відшкодування моральної шкоди", - написав Головань.

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