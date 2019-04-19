Порошенко покинет студию "Суспільного" раньше из-за звонка Помпео

Президент Украины в пятницу проведет телефонный разговор с государственным секретарем США Майк Помпео. Об этом он сообщил на теледебатах в студии "Суспільного", передает корреспондент РБК-Украина.

Он подчеркнул, что имеет международную телефонную беседу.

"Я должен сообщить, что сегодня сразу после 22:00 у меня международная телефонная беседа. Я скажу с кем. С государственным секретарем США Майк Помпео", - рассказал Порошенко.

Президент также подчеркнул, что покинет студию на 10 минут раньше

"Она у меня состоится в 22:10. Поэтому, чтобы успеть доехать, я должен в 21:50 покинуть студию", - добавил он.

Напомним, во время дебатов на "Суспільному" ведущая Мирослава Барчук заявила, что в зале есть человек, который может совершить террористический акт. Кандидат в президенты Петр Порошенко заявил, что принял решение о продолжении участия в дебатах, несмотря на угрозу взрыва.

Отметим, Владимир Зеленский не прибыл на дебаты в студию "Суспільного". Ради участия обоих кандидатов после стадиона Центральная избирательная комиссия перенесла эфир на 21:00. Предполагается, что дебаты будут продолжаться до 22:00