ru ua
Сб, 16 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Порошенко показал британские грузовики, приобретенные для ВСУ

Новина українською →
Суббота 16 июля 2022 19:03
Порошенко показал британские грузовики, приобретенные для ВСУ Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Илона Свиридова

Петр Порошенко в приграничном с Украиной районе Польши показал британские грузовики Leyland DAF, которые вместе с волонтерами купил для ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

Полноприводный дизельный грузовик, оснащена лебедкой, способен перевозить все, что нужно для фронта. Уже на следующей неделе эти грузовики после технического обслуживания, которое будет делаться нами, попадут в бригады, батальоны ВСУ.

"Мы поздравляем каждого, кто приобщился к нашему делу и помог нам сегодня привезти уже на границу с Украиной первые грузовики. Первые четыре уже находятся на станции технического обслуживания. Где мы их докрашиваем. Где надо - заменяем резину, аккумуляторные батареи, чтобы в качественном составе передать их в ряды ВСУ", - добавил Порошенко.

Всего подписаны контракты на 42 грузовика, 28 уже оплачены. Машины проходят техническую подготовку в Великобритании, в Польше и в Украине. Волонтеры ОО "Справа громад" отмечают - таких автомобилей для армии нужно много.

В сотрудничестве с волонтерами ОО "Справа громад" и ГО "Res_Publika. Братья по оружию" Фонд Порошенко покупает технику для ВСУ, которая крайне нужна на передовой - это в частности пикапы, грузовики и военные бронемашины, а также БПЛА.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр Порошенко Вооруженные силы Украины
NEWS
Резников считает реальным окончание войны до конца года: что для этого нужно
Резников считает реальным окончание войны до конца года: что для этого нужно
DAILY
Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года