У Порошенко поинтересовались, почему на совещании по катастрофе в Иране не было Богдана, Баканова и Авакова

Фракция "Европейская солидарность" направила депутатский запрос относительно отсутствия на рабочем совещании по вопросам, связанным с авиакатастрофой украинского самолета Boeing-737 в Иране, руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана, председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова и министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Запрос был объявлен во время пленарного заседания Верховной Рады Украины, передает РБК-Украина.

"Зеленским при СНБО был создан оперативный штаб для расследования причин авиакатастрофы самолета Boeing-737. Однако обращаем ваше внимание, что на указанном совещании были отсутствуют руководитель Офиса президента Украины.И. Богдан, который, по информации СМИ возглавляет комитет по вопросам разведывательной деятельности при президенте Украины, председатель Службы безопасности Украины И.Г. Баканов и министр внутренних дел Украины А.Бы. Аваков", – говорится в запросе.

По мнению представителей партии, отсутствие на упомянутом совещании руководителей органов государственной власти Украины, ответственных за национальную безопасность Украины, предупреждение, выявление, прекращение и раскрытие преступлений против мира и безопасности, борьбы с терроризмом, считается неприемлемой.

Парламентарии требуют от руководителя ОфисасПрезидента Украины, председателя Службы безопасности Украины и министра внутренних дел Украины предоставить официальный ответ на вопрос – принимали ли они участие в заседаниях оперативного штаба и в случае их отсутствия на заседании или находились в официальном отпуске в это время.