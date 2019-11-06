Порошенко поехал на Донбасс

Пятый президент Петр Порошенко начал рабочую поездку на Восток со встречи с воспитанниками Военного лицея в Кременной. Об этом он написал в своем Facebook.

"Это учебное заведение имеет непростую историю. В августе 2014 года его территория была захвачена террористами, а учебно-материальная база полностью разграблена. Но войне не удалось уничтожить лицей, и уже в ноябре он был перемещен на подконтрольную Украине территорию – в город Кременная Луганской области. 1 сентября 2015 здесь начался новый учебный год. Тогда же, в октябре 2015, я встретился с 56 воспитанниками Военного лицея, которые открыли новую страницу его истории", - написал Порошенко.

Вместе с Ириной Геращенко и Михаилом Забродским он посещает сегодня Кременное, Рубежное, Станицу.

"Сорри, что без броников. Это первая поездка Порошенко на Донбасс в другом, уже не президентском статусе. И у него теперь есть больше времени на обычное общение, когда больше правды и меньше показухи. С радостью встретились с кадетами военного лицея в Кременной. Этот лицей был эвакуирован из оккупированного Луганска, его помещение одно первым было захвачено боевиками. В 2015 здесь обучалось 50 ребят, сегодня уже 235, здание разрастается, модернизируется, ремонтируется, впечатления очень положительные. Когда-то (в 2015) именно здесь, на этом плацу, Порошенко дал приказ министру обороны разработать закон об изменениях в военном уставе по новой форме приветствия "Слава Украине!", - написала Геращенко.

В Рубежном Порошенко вместе с депутатами из "Европейской солидарности" пообщались с переселенцами и осмотрели дом для перемещенных украинцев, строительство которого было приостановлено в июне.

"Готовим депутатские запросы и настаиваем, что программа строительства жилья переселенцам должна быть продолжена и расширена. А эти дома должны получить хозяев, и желательно - до конца этого года", - добавляет депутат.