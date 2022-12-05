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Порошенко звернувся до волонтерів: у нас один ворог, одна війна і одна перемога

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пʼятий президент Петро Порошенко подякував кожному, хто з перших днів російської агресії допомагає Збройним силам України. За його словами, наша сила в єдності, і ніхто її не здолає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook до Міжнародного дня волонтера.

"Звичайно, волонтерство почалося на Майдані. Тільки тоді ще не було цього слова, але вже тоді шляхетні люди робили різну роботу для однієї справи - протистояли "тітушні" та "беркуту", привозили на барикади шини, ліки, дрова і все потрібне. Коли почалася війна, хтось із них пішов до армії чи добробатів, а хтось день за днем забезпечував їх найнеобхіднішим. Ці героїчні люди разом зберегли і масово поширили досвід праці і боротьби заради єдиної справи. Цією справою став захист України від російської агресії", - заявив Порошенко.

На його думку, війна продемонструвала потужність і масовість руху на підтримку армії. А цього року ми стали країною ЗСУ і волонтерів.

"Українську єдність армії і народу, яку створив, береже і зміцнює волонтерський рух, не здолати нікому. У нас один ворог, одна війна і одна перемога. Вітаю усіх нас з Днем волонтера. Щира вдячність усім, хто підставив плече армії! Низький уклін усім, хто допомагає лікарням, госпіталям і мільйонам українців, що зазнали лиха через рашистську агресію. Разом переможемо", - додав Порошенко.

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Петро Порошенко