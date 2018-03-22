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Порошенко подписал закон о строительстве дорог по принципу концессии

НовостиПолитика    22.03.2018 - 12:32
Фото: подписание документа президентом Украины (president.gov.ua)
Фото: подписание документа президентом Украины (president.gov.ua)

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон №6766 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог", передает пресс-служба главы государства.

Согласно документу, реализация закона будет способствовать созданию условий для привлечения инвестиций на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог на условиях концессии.

Законом предусмотрено внесение изменений в законы "О концессиях", "О концессиях на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог", "Об автомобильных дорогах", "Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины", "Об отчуждении земельных участков других объектов недвижимого имущества, размещенных на них, находящихся в частной собственности, для общественных нужд или по мотивам общественной необходимости".

Соответствующим законом предусмотрено, в частности, что:

  • на условиях концессии могут передаваться для строительства и эксплуатации дороги общего пользования государственного значения;
  • решение о проведении концессионного конкурса принимает Кабинет министров Украины;
  • Кабинет министров Украины определяет максимальный размер платы за разовый проезд по дорогам, построенным на условиях концессии;
  • концессионные платежи зачисляются в Государственный бюджет Украины.

Добавим, закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Напомним, 27 февраля Верховная рада Украины поддержала закон №6766. За соответствующий закон проголосовали 233 нардепа. 

Как сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в Facebook, существующие автодороги не будут передаваться в концессию.

"Первый инфраструктурный законопроект, который был рассмотрен парламентом, - о строительстве дорог по принципу концессии. Поддержан 233 голосами за основу и в целом! Еще раз подчеркиваю: существующие автодороги не будут передаваться в концессию. Концессионной может быть исключительно новая дорога, которая пролегает параллельно существующей, чтобы пользователи имели право выбирать: ехать по платной дороге или бесплатной", - отметил Омелян.

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Теги: Порошенко Петр, Закон
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