Порошенко подписал закон о строительстве дорог по принципу концессии

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон №6766 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог", передает пресс-служба главы государства.
Согласно документу, реализация закона будет способствовать созданию условий для привлечения инвестиций на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог на условиях концессии.
Законом предусмотрено внесение изменений в законы "О концессиях", "О концессиях на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог", "Об автомобильных дорогах", "Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины", "Об отчуждении земельных участков других объектов недвижимого имущества, размещенных на них, находящихся в частной собственности, для общественных нужд или по мотивам общественной необходимости".
Соответствующим законом предусмотрено, в частности, что:
Добавим, закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Напомним, 27 февраля Верховная рада Украины поддержала закон №6766. За соответствующий закон проголосовали 233 нардепа.
Как сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в Facebook, существующие автодороги не будут передаваться в концессию.
"Первый инфраструктурный законопроект, который был рассмотрен парламентом, - о строительстве дорог по принципу концессии. Поддержан 233 голосами за основу и в целом! Еще раз подчеркиваю: существующие автодороги не будут передаваться в концессию. Концессионной может быть исключительно новая дорога, которая пролегает параллельно существующей, чтобы пользователи имели право выбирать: ехать по платной дороге или бесплатной", - отметил Омелян.