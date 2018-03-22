Порошенко підписав закон про будівництво доріг за принципом концесії

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування

Президент України Петро Порошенко підписав закон №6766 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України у сфері будівництва та експлуатації автомобільних доріг", передає прес-служба глави держави.

Згідно з документом, реалізація закону сприятиме створенню умов для залучення інвестицій на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг на умовах концесії.

Законом передбачено внесення змін до законів України "Про концесії", "Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг", "Про автомобільні дороги", "Про джерела фінансування дорожнього господарства України", "Про відчуження земельних ділянок інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності".

Відповідним законом передбачено, зокрема, що:

на умовах концесії можуть передаватися для будівництва і експлуатації дороги загального користування державного значення;

рішення про проведення концесійного конкурсу приймає Кабінет міністрів України;

Кабінет міністрів України визначає максимальний розмір плати за разовий проїзд дорогами, побудованими на умовах концесії;

концесійні платежі зараховуються до Державного бюджету України.

Додамо, закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, 27 лютого Верховна рада України підтримала закон №6766. За відповідний закон проголосували 233 нардепа.

Як повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в Facebook, існуючі автодороги не будуть передаватися в концесію.

"Перший інфраструктурний законопроект, який був розглянутий парламентом, - про будівництво доріг за принципом концесії. Підтриманий 233 голосами за основу і в цілому! Ще раз підкреслюю: існуючі автодороги не будуть передаватися в концесію. Концесійної може бути виключно нова дорога, яка пролягає паралельно існуючій, щоб користувачі мали право обирати: чи їхати по платній дорозі або безкоштовною", - зазначив Омелян.