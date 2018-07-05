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Порошенко підписав закон про нацбезпеку

НовиниПолітика    05.07.2018 - 14:28
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

У законі, зокрема, уточнено функціонал Служби безпеки України

Президент України Петро Порошенко підписав закон про національну безпеку України. Про це він повідомив на засіданні Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Порошенко заявив, що Україна твердо підкреслює курс держави до НАТО і Євросоюзу.

Закон передбачає реформу сектора нацбезпеки і оборони відповідно до стандартів НАТО. Документом визначаються і розмежовуються повноваження держорганів у сферах нацбезпеки і оборони. Також визначається система командування, контролю та координації операцій сил безпеки і сил оборони.

 

Рада національної безпеки і оборони України

Опубліковано Петром Порошенком Четвер, 5 липня 2018 р.

У законі, зокрема, уточнено функціонал Служби безпеки України. Так, визначається, що СБУ є державним органом спеціального призначення з правоохоронними функціями, що забезпечує державну безпеку, здійснюючи з неухильним дотриманням прав і свобод людини і громадянина.

Нагадаємо, раніше спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що після прийняття законопроекту "Про національну безпеку і оборону України" в рамках реформи парламенту планується створити окремий комітет Верховної ради з питань розвідки.

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Теги публікації: Порошенко Петро, Закон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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