Порошенко почтил память военных, погибших в результате агрессии РФ

Пятый президент Петр Порошенко вместе с супругой Мариной возложили цветы к "Мемориального колокола". В церемонии также принимали участие спикер ВРУ Андрей Парубий, нардепы от ЕС, ветераны и общественность, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Каждый раз, когда раздается Звон памяти, вспоминаю имена погибших, еще глубже чувствую, насколько дорогая цена независимости. Сегодня колокол бить будет пятнадцать раз – именно столько украинских воинов в этот день положили свою жизнь ради нашей с вами свободы. А молчит он – лишь около тридцати дней в год. В Книге памяти в Минобороны – тысячи имен. В том числе ради их памяти мы продолжаем бороться за Украину", – отметил Порошенко.

Пятый президент поздравил украинцев с Днем независимости, вспоминая тех, кто отдал свою жизнь за то, чтобы мы имели свое государство, свободу.

"Мы отдали дань и уважение тем ребятам, которые отдали свою жизнь за нашу землю. Желаю Украине мира на условиях победы, когда будет освобожден последний клочок украинской земли. Никто не хочет мира больше, чем украинцы", - заявил он.