Порошенко почтил в Донецкой области память Степана Чубенко

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко в Краматорске почтил память Степана Чубенко и возложил цветы к недавно установленному памятнику юному герою. Лидер партии также пообщался с волонтерами, проукраинскими активистами из Донецкой и Луганской областей.

"Говорят, что патриотами не рождаются, патриотов воспитывает народ, страна, родители, школа и в конце концов обстоятельства, сопровождающие жизнь человека. Нет никакого сомнения, что Степан был настоящим патриотом. "Футбол для меня - больше, чем жизнь, и больше, чем жизнь - это Украина", - это сказал ребенок в возрасте 16 лет. Хотя говорят, что он себе год приписал для того, чтобы пойти защищать Украину, - заметил Петр Порошенко. - Это пример служения. Это кардинальное отличие от тех, кому "какая разница". И для меня Степан Чубенко всегда остается символом".

Именно команда "Европейской солидарности" Донецкой области инициировала решение об установке памятника Степану Чубенко в Краматорске, у входа на стадион, где проводились турниры.

"Чтобы вся Украина знала, каким был Степан - парень из Краматорска, который очень любил Украину", - добавил Порошенко.

Пятый президент напомнил, что парня схватили боевики за то, что у него была лента желтого и голубого цветов, а еще у него был шарф ФК "Карпаты".

"Я, кстати, хочу обратиться в ФК "Карпаты", чтобы увековечить память Степана и там", - добавил лидер "Евросолидарности".

Петр Порошенко также отметил огромный вклад в совместную борьбу за Украину местных волонтеров, помогающих украинской армии с 2014 года.

"Волонтеры - это те, кто неравнодушен. Волонтеры - это те, кому не "какая разница". Это в том числе и те, кто продали все, что у них было, чтобы отдать и поддержать армию", - подчеркнул он.

Пятый президент подчеркнул, что сегодня встречается с волонтерами, чтобы поблагодарить их за весомый вклад в укрепление обороноспособности государства.

"Для того, чтобы быть героем, надо быть патриотом, и надо быть небезразличным как волонтеры. Так вел себя Степан, так вел себя Владимир Рыбак, и для меня это было символом борьбы и любви к Украине дончан, живущим на Донбассе, - отметил лидер "Европейской солидарности".- В то время, как другие в доме культуры "Стирол" давали корпоративчик сепарам, смеялись над украинской армией, шутили о том, как захватывали украинские танки, а потом еще деньги от сепаров брали за эти корпоративчики. А потом ехали в Москву и фотографировались на Красной площади, когда русские наемники и русские солдаты убивали здесь украинцев".

Петр Порошенко вручил благодарности от команды "Европейской солидарности" по случаю Международного дня волонтера Ольге Рубановской, Ольге Костериной, Надежде Калиниченковой, Наталье Журбенко.

"Спасибо вам от всех патриотических сил Станицы Луганской. И они все хотят стать членами "Европейской Солидарности", - сказала в ответ известная волонтер Наталья Журбенко.