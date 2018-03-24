Порошенко поблагодарил СБУ за противодействие терроризму на Донбассе

Глава государства напомнил, сколько терактов смогла избежать страна

Подразделениями Центра спецопераций, в районе проведения АТО, совершено свыше 7 тыс. специальных и оперативно-боевых мероприятий, в том числе – по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп вглубь страны. Об этом, как передает пресс-служба президента, Порошенко заявил на полигоне в Пятихатках Киевской области во время торжеств ко дню Службы безопасности Украины.

В частности, во время своего выступления президент отметил, что в прошлом году в рамках противодействия терроризму СБУ предотвратила 17 террористических актов и восемь диверсий.

Говоря о конкретных случаях, главой государства был отмечен 2017 год, где по статье "Государственная измена" УК Украины были вынесены приговоры 13 лицам.

"В 2017 году по статье "Государственная измена" УК Украины вынесен приговор 13-и предателям. Также вступили в законную силу обвинительные приговоры в отношении 11 лиц, причастных к финансированию терроризма", - заявил Порошенко.

Всего СБУ задержала 591 лицо, причастное к террористической деятельности.

День СБУ Кожен із 26 років, протягом яких працює Служба безпеки України, був по-своєму важливим. Але саме останні чотири – найважливіші, найскладніші та переламні: СБУ нарешті стала дієвим механізмом для захисту безпеки держави та її громадян. Вітаю офіцерів та співробітників СБУ та дякую за вашу віддану службу Вітчизні! Опубліковано Петром Порошенком 24 березень 2018 р.

Напомним, как сообщалось ранее, в 2017 году президент Украины заявлял, что "последние четыре года - переломные в работе СБУ, которая наконец стала действенным механизмом для защиты безопасности государства и его граждан".

По его словам, только в 2017 году в рамках противодействия терроризму СБУ предотвратила 17 террористических актов и 8 диверсий.