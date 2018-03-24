Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Порошенко поблагодарил СБУ за противодействие терроризму на Донбассе

НовостиОбщество    24.03.2018 - 14:52
Фото: президент Украины Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: президент Украины Петр Порошенко (president.gov.ua)

Глава государства напомнил, сколько терактов смогла избежать страна

Подразделениями Центра спецопераций, в районе проведения АТО, совершено свыше 7 тыс. специальных и оперативно-боевых мероприятий, в том числе – по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп вглубь страны. Об этом, как передает пресс-служба президента, Порошенко заявил на полигоне в Пятихатках Киевской области во время торжеств ко дню Службы безопасности Украины.

В частности, во время своего выступления президент отметил, что в прошлом году в рамках противодействия терроризму СБУ предотвратила 17 террористических актов и восемь диверсий.

Говоря о конкретных случаях, главой государства был отмечен 2017 год, где по статье "Государственная измена" УК Украины были вынесены приговоры 13 лицам.

"В 2017 году по статье "Государственная измена" УК Украины вынесен приговор 13-и предателям. Также вступили в законную силу обвинительные приговоры в отношении 11 лиц, причастных к финансированию терроризма", - заявил Порошенко.

Всего СБУ задержала 591 лицо, причастное к террористической деятельности.

 
День СБУ

Кожен із 26 років, протягом яких працює Служба безпеки України, був по-своєму важливим. Але саме останні чотири – найважливіші, найскладніші та переламні: СБУ нарешті стала дієвим механізмом для захисту безпеки держави та її громадян. Вітаю офіцерів та співробітників СБУ та дякую за вашу віддану службу Вітчизні!

Опубліковано Петром Порошенком 24 березень 2018 р.

Напомним, как сообщалось ранее, в 2017 году президент Украины заявлял, что "последние четыре года - переломные в работе СБУ, которая наконец стала действенным механизмом для защиты безопасности государства и его граждан".

По его словам, только в 2017 году в рамках противодействия терроризму СБУ предотвратила 17 террористических актов и 8 диверсий.

За 2017 год СБУ предотвратила 17 терактов Порошенко поблагодарил Трампа за увеличение помощи Украине в бюджете США
Теги публикации: Порошенко Петр, Служба безопасности Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
DAILY > Статьи > 01.03.2018
"Нафтогаз" против "Газпрома": чем завершился спор газовых компаний в Стокгольмском арбитраже
DAILY > Статьи > 26.02.2018
Кадровый вопрос: кого и куда собирается назначить Верховная Рада в ближайшее время
"Я был просто шокирован": Жан Рено рассказал, с чем ассоциирует Украину
"Надя знала, кто такие Иуды": Вера Савченко сообщила, что ее сестра готовилась к тюрьме с утра
В центре Киева хотят переименовать улицу в честь космонавта Каденюка
"Невозможно передать словами": легендарная Ада Роговцева объяснила, почему ездит в АТО
On Top