Порошенко подякував СБУ за протидію тероризму на Донбасі

Глава держави нагадав, скількох терактів змогла уникнути країна

Підрозділами Центру спецоперацій, в районі проведення АТО, проведено понад 7 тис. спеціальних і оперативно-бойових заходів, в тому числі - щодо недопущення проникнення диверсійно-розвідувальних груп вглиб країни. Про це, як передає прес-служба президента, Порошенко заявив на полігоні в П'ятихатках Київської області під час урочистостей до Дня Служби безпеки України.

Зокрема, під час свого виступу президент зазначив, що в минулому році в рамках протидії тероризму СБУ запобігла 17 терористичних актів і вісім диверсій.

Говорячи про конкретні випадки, главою держави був відзначений 2017 рік, де за статтею "Державна зрада" УК України були винесені вироки 13 особам.

"У 2017 році за статтею "Державна зрада" УК України винесено вирок 13-ти зрадникам. Також вступив в законну силу обвинувальний вирок у відношенні 11 осіб, причетних до фінансування тероризму", - заявив Порошенко.

Усього СБУ затримала 591 особу, причетну до терористичної діяльності.

День СБУ Кожен із 26 років, протягом яких працює Служба безпеки України, був по-своєму важливим. Але саме останні чотири – найважливіші, найскладніші та переламні: СБУ нарешті стала дієвим механізмом для захисту безпеки держави та її громадян. Вітаю офіцерів та співробітників СБУ та дякую за вашу віддану службу Вітчизні! Опубліковано Петром Порошенком 24 березень 2018 р.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, в 2017 році президент України заявляв, що "останні чотири роки - переломні в роботі СБУ, яка нарешті стала дієвим механізмом для захисту безпеки держави та її громадян".

За його словами, тільки в 2016 році в рамках протидії тероризму СБУ запобігла 17 терактам і 8 диверсіям.