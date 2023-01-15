Порошенко передав військовим у Рівному 5 вантажівок DAF із зенітними установками

Пʼятий президент Петро Порошенко у Рівному передав бригаді тероборони 5 вантажівк DAF, які були переобладнані для боротьби з іранськими дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook .

Зокрема, на платформах автівок встановлені зенітні установки, які показали себе ефективними у боротьбі з іранськими дронами-камікадзе. За словами Порошенка, це допоможе посилити захист регіону з боку українсько-білоруського кордону.

Це - спільний проект, який Фонд Порошенка та волонтери ГО "Справа громад" у Рівному реалізують із місцевою владою, командою "Євросолідарності" та військовими.

"Ворог сильний. І ми маємо бути напоготові до будь-якого розвитку подій. Підлий і підступний ворог, який б‘є по об’єктам цивільної інфраструктури. У нас з’явилася з міськими головами дуже крута ініціатива. Ми будемо використовувати ЗУ 23-2, які дуже добре себе зарекомендували як "антишахеди". Ми зробили свій внесок для того, щоб зробити ці машини", - додав Порошенко.