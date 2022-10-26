Порошенко передав ще два комплекси безпілотників на базі БПЛА "Poseidon" у війська

Пʼятий президент Петро Порошенко передав ще два комплекси безпілотників проекту "Очі Арти" на базі БПЛА "Poseidon" у війська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook .

Він також зазначив, що техніка добре пройшла офіційні випробування, а через кілька днів відбудеться випуск фахівців з управління цими комплексами.

"Додатково до цього - 4 станції управління безпілотними апаратами. Ще є і спеціальні, перші, які прийшли, комплекси дистанційного управління, які роблять роботу пілота і оператора набагато більш комфортною. І якщо ви побачите те, що тут є внизу, - це вже елементи ударного дрону", - заявив Порошенко.

Як відомо, у серпні Порошенко повідомив про великий контракт з виробниками безпілотників. Підрозділам десантно-штурмових військ вже передали три подібних комплекси. Кошти на БПЛА збирають волонтери ГО "Справа громад", Фонд Порошенка подвоює зібрану суму.

Загалом з 24 лютого Фонд Порошенка, Roshen та волонтери ГО "Справа громад" спрямували на підтримку ЗСУ понад 1 млрд 650 млн грн.