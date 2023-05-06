Порошенко передав артилеристам комплекс Poseidon
Фонд Порошенка спільно з ГО "Справа Громад" передали артилеристам комплекс з трьома БПЛА Poseidon і мобільним пунктом управління, а також пересувну авторемонтну майстерню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Петра Порошенка в Facebook.
Безпілотники Poseidon мають дальність роботи до 150 кілометрів на висоті до 4000 метрів. Цей комплекс - якраз те, що потрібно для розвідки та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів.
Найбільша артилерійська бригада у складі ЗСУ на південному напрямку прикриває все узбережжя. Її дивізіони також брали участь у боях під Балаклією на Харківщині.
"Ці "пташки" літають над ворожими позиціями і дають всю необхідну інформацію не тільки для нашої артилерії, але й для нашого командування, яке шукає слабкі місця в обороні противника", - пояснив Порошенко.
Водночас пункт управління на базі вантажівки DAF дозволяє в онлайн-режимі спостерігати за тим, що відбувається на полі бою.
Скоро ці безпілотники будуть оснащені більш потужними акумуляторами.
"Ми уклали контракт з виробниками батарей і будемо використовувати батареї з потужністю на 40% більше", - додав Порошенко.
Також влітку у війська надійдуть безпілотники нового покоління Mark IV, які матимуть ще потужніший захист від ворожих засобів РЕБ.
Нагадаємо, днями ми повідомляли, що Росія намагається замінити західні технології для збільшення експорту газу.
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