У Порошенко передали Бородянской амбулатории кислородные концентраторы

Об этом сообщила депутат Киевского областного совета от "Европейской солидарности" Галина Ерко в Facebook .

"Бородянщина получила три кислородные концентраторы. Проблему заболеваемости COVID Киевщина почувствовала еще в прошлом году, однако уровень оснащенности медицинских учреждений требует улучшения, особенно это касается первичного звена медицины, ведь именно медики первичного звена первыми реагируют и оказывают необходимую помощь", - сообщила Ерко.

По ее мнению, в медучреждениях первичного звена государство, к сожалению, не предусмотрело установку кислородных концентраторов. Поэтому врачи рассчитывают на благотворителей.

"Обращаются больные, которые даже не имеют декларации. Бывает такое, что привозят с сатурацией 90, не всегда можно госпитализировать такого больного", - добавляет заведующая отделением Бородянской амбулатории Нина Шнайдер.

Медики отмечают, что кислородные концентраторы мобильны и могут оказывать помощь тем, кто нуждается в кислородной терапии, но не госпитализируется.

"Надеемся, что эти кислородные концентраторы сохранят жизнь не одному жителю территориальной общины", - говорит депутат Киевского облсовета Татьяна Семенова.

Она также отметила, что это не последние кислородные концентраторы от Фонда Порошенко, которые получат медицинские амбулатории Киевской области.

"Еще поступило много заявлений от главных врачей Центров первичной медицинской помощи Киевщины, и у них есть надежда получить эти кислородные концентраторы, к сожалению, не от государствам а от благотворителей", - добавила она.