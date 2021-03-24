У Порошенка передали Бородянській амбулаторії кисневі концентратори
Бородянська амбулаторія загальної практики сімейної медицини отримала 3 кисневі концентратори від Благодійного фонду Петра Порошенка.
Про це повідомила депутат Київської обласної ради від "Європейської солідарності" Галина Єрко у Facebook.
"Бородянщина отримала три кисневі концентратори. Проблему захворюваності на COVID Київщина відчула ще минулого року, проте рівень оснащеності медичних закладів потребує поліпшення, особливо це стосується первинної ланки медицини, адже саме медики первинної ланки першими реагують та надають необхідну допомоги", - повідомила Єрко.
На її думку, у медзакладах первинної ланки держава, на жаль, не передбачила встановлення кисневих концентраторів. Тому лікарі розраховують на благодійників.
"Звертаються хворі, які навіть не мають декларації. Буває таке, що привозять із сатурацією 90, не завжди можна госпіталізувати такого хворого", - додає завідувачка відділення Бородянської АЗПСМ Ніна Шнайдер.
Медики зауважують, що кисневі концентратори мобільні і можуть надавати допомогу тим, хто потребує кисневої терапії, але не госпіталізується.
"Сподіваємося, що ці кисневі концентратори збережуть життя не одному мешканцю територіальної громади", - говорить депутатка Київської облради Тетяна Семенова.
Вона також зауважила, що це не останні кисневі концентратори від Фонду Порошенка, які отримають медичні амбулаторії Київщині.
"Ще надійшло багато заяв від головних лікарів Центрів первинної медичної допомоги Київщини, і у них є надія отримати ці кисневі концентратори, на жаль, не від держави, а від благодійників", - додала вона.
Нагадаємо, 21 березня Київська область віднесена до так званої "червоної" зони. В області, зокрема, коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу протягом трьох днів перевищив 20%, а рівень госпіталізації перевищив 70%.
Днями від Фонду Порошенка та волонтерів ще одна партія з 30 кисневих концентраторів відправлена в українські лікарні у Вінницьку, Донецьку, Закарпатську, Івано-Франківську, Київську, Львівську, Одеську, Рівненську, Сумську та Черкаську області.
Наразі закупівля кисневого обладнання для хворих на коронавірус є пріоритетом Фонду Порошенка та волонтерів. Вже понад 100 кисневих концентраторів передані в лікарні.
Загалом у Порошенка витратили на благодійну допомогу під час пандемії 120 мільйонів гривень.