У Порошенка передали Бородянській амбулаторії кисневі концентратори

Про це повідомила депутат Київської обласної ради від "Європейської солідарності" Галина Єрко у Facebook .

"Бородянщина отримала три кисневі концентратори. Проблему захворюваності на COVID Київщина відчула ще минулого року, проте рівень оснащеності медичних закладів потребує поліпшення, особливо це стосується первинної ланки медицини, адже саме медики первинної ланки першими реагують та надають необхідну допомоги", - повідомила Єрко.

На її думку, у медзакладах первинної ланки держава, на жаль, не передбачила встановлення кисневих концентраторів. Тому лікарі розраховують на благодійників.

"Звертаються хворі, які навіть не мають декларації. Буває таке, що привозять із сатурацією 90, не завжди можна госпіталізувати такого хворого", - додає завідувачка відділення Бородянської АЗПСМ Ніна Шнайдер.

Медики зауважують, що кисневі концентратори мобільні і можуть надавати допомогу тим, хто потребує кисневої терапії, але не госпіталізується.

"Сподіваємося, що ці кисневі концентратори збережуть життя не одному мешканцю територіальної громади", - говорить депутатка Київської облради Тетяна Семенова.

Вона також зауважила, що це не останні кисневі концентратори від Фонду Порошенка, які отримають медичні амбулаторії Київщині.

"Ще надійшло багато заяв від головних лікарів Центрів первинної медичної допомоги Київщини, і у них є надія отримати ці кисневі концентратори, на жаль, не від держави, а від благодійників", - додала вона.