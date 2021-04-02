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У Порошенко передали 18 кислородных концентраторов в больницы Киева

Автор: РБК-Украина

Лидер "Европейской солидарности" в Киеве Марина Порошенко передала в столичные больницы кислородные концентраторы. 9 аппаратов получила Киевская больница N4, еще 9 концентраторов - больница N12.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Еще в конце февраля я предупреждала, что нас ожидает обострения ситуации с коронавирусом. И с 23 марта Киев оказался в красной карантинной зоне. Вы знаете, что уже с понедельника мы входим в жесткий локдаун, потому что ситуация действительно ужасна", - говорит Марина Порошенко.

Также она поблагодарила медиков, которые, несмотря на чрезмерную нагрузку продолжают спасать людей. В то же время, по ее мнению, единственное, что может разорвать цепь заболеваний - тотальная вакцинация.

"И для этого необходимо, чтобы наша власть перестала перекидывать ответственность на местную власть, а, наконец, завезли необходимое количество вакцины в Украину, как она и обещала для того, чтобы массово вакцинировать украинцев", - отметила Порошенко.

Напомним, ранее Фонд Порошенко и волонтеры передали еще одну партию из 30 кислородных концентраторов в медучреждения Винницкой, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Одесской, Ривненской, Сумской и Черкасской областей.

Закупка кислородного оборудования для больных коронавирусом на сегодня является приоритетом Фонда Порошенко и волонтеров. Всего с начала пандемии в украинские больницы благотворители передали более 100 кислородных концентраторов.

Как известно, Фонд Порошенко совместно с компанией Roshen и волонтерами с первых дней пандемии передали в больницы свыше 157 тысяч защитных костюмов, 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche. Также они профинансировали закупку, ремонт и расходники свыше 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины свыше 50 тысяч продуктовых наборов для людей из уязвимых категорий. Помощь получили около 200 медицинских учреждений.

В октябре 2020 года при поддержке Фонда Порошенко и компании Roshen началось отечественное производство высококачественных защитных костюмов для медработников.

В общем расходы Порошенко на благотворительную помощь во время пандемии составили около 150 миллионов гривен.

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Новости Украины больницаМарина Порошенко
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