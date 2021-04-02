У Порошенко передали 18 кислородных концентраторов в больницы Киева

"Еще в конце февраля я предупреждала, что нас ожидает обострения ситуации с коронавирусом. И с 23 марта Киев оказался в красной карантинной зоне. Вы знаете, что уже с понедельника мы входим в жесткий локдаун, потому что ситуация действительно ужасна", - говорит Марина Порошенко.

Также она поблагодарила медиков, которые, несмотря на чрезмерную нагрузку продолжают спасать людей. В то же время, по ее мнению, единственное, что может разорвать цепь заболеваний - тотальная вакцинация.

"И для этого необходимо, чтобы наша власть перестала перекидывать ответственность на местную власть, а, наконец, завезли необходимое количество вакцины в Украину, как она и обещала для того, чтобы массово вакцинировать украинцев", - отметила Порошенко.