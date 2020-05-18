У Порошенко передали 115 тысяч защитных костюмов для медиков с начала пандемии

Благотворительный фонд Порошенко и компания Roshen передали 115 тысяч медицинских костюмов высокого уровня защиты в более 100 медицинских учреждений. Об этом сообщает пресс-служба фонда, передает РБК-Украина.

"Если в первой волне мы передавали костюмы опорным больницам, которые встречают и лечат больных COVID-19, то сейчас мы стараемся помочь и детским больницам и областным больницам широкого профиля. Все - чтобы врачи были защищены",- сообщила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

Как отмечают в пресс-службе, в целом в первые недели карантина Фонд Порошенко и компания Roshen доставили из Китая 30 тысяч костюмов, 10 тысяч высококачественных защитных очков и 60 тысяч пар перчаток. Еще 100 тысяч сертифицированных защитных костюмов были закуплены в Южной Корее. 85 тысяч двумя авиарейсами уже доставлены в Украину.

Кроме того, 10 портативных рентген-аппаратов, купленных компанией Roshen, уже работают в двух больницах Черновцов, в Виннице, Львове, в больницах Полтавской и Хмельницкой областей, в четырех медучреждениях Киева и области.

Также Фонд Порошенко также профинансировал закупку реанимационного медицинского оборудования - мониторы пациента, отсасыватели хирургические, ларингоскопи и пульсоксиметры передали в 5 больниц.

"Из-за стремительного роста спроса на аппараты искусственной вентиляции легких на мировом рынке Фонд Порошенко профинансировал оперативный ремонт и восстановление аппаратов ИВЛ в больницах, которые были в нерабочем состоянии. Уже 35 аппаратов ИВЛ после ремонта полноценно работают в 13 медучреждениях. Еще один новый аппарат ИВЛ приобретен на средства Порошенко во Львове", - отмечается на сайте.

Напомним, на средства фонда в начале апреля были доставлены из Китая первые партии костюмов, которые передали в очаги вспышки коронавируса - в частности, в Черновцы, в Монастырисскую больницу, в столичные больницы, а также в Ивано-Франковскую, Киевскую, Одесскую, Львовскую, Ровенскую области.

Кроме того, команда Порошенко в парламенте настаивает на обязательных страховых выплатах для всех медработников, которые заболели на коронавирус.

Напомним, по состоянию на 18 мая в Украине заболело уже более 3650 медицинских работников.