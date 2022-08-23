Порошенко передал партию грузовиков бригаде ДШВ

Пятый президент Петр Порошенко передал партию грузовиков Leyland DAF одной из бригад Десантно-штурмовых войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.
Порошенко также отметил, что эффективное сотрудничество с подразделениями, батальонами и бригадами будет продолжаться.
Leyland DAF 45.150 - полноприводный пятитонный дизельный грузовик, который может быть оснащен лебедкой и может перевозить все, что нужно для фронта.
Часть приобретенных автомобилей оборудована кранами для загрузки крупнокалиберных боеприпасов. Часть - с открытой платформой, другая - с тентами.
Деньги собирают волонтеры ОО "Справа громад", Фонд Порошенко традиционно удваивает сумму.
"Вы видите, что очень быстро грузовики доходят до наших воинов, до десантников. Вы помните, что половину платим мы с Мариной, половину платите вы. Помогите "делу общин", пересчитайте свою копейку. Потому что это -наиболее эффективная помощь для Вооруженных сил Украины", - заявил Порошен ко.
Напомним, ранее Порошенко сообщил о новом многомиллионном контракте на закупку БПЛА оперативного уровня "Очи арты". Первый комплект БПЛА также поступил в войска.
Один из батальонов ДШВ уже получил 11 новых итальянских бронемашин. Для подразделений ВСУ также купили 350 дронов Autel.
Всего, с 24 февраля, структуры Порошенко направили на поддержку ВСУ более полумиллиарда гривен.