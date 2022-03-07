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Порошенко передал оружие и снаряжение батальону теробороны "Скиф" в Василькове

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Понедельник 07 марта 2022 19:02
Порошенко передал оружие и снаряжение батальону теробороны "Скиф" в Василькове Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Батальон территориальной обороны "Скиф", который охраняет Васильков и южное направление вблизи столицы, получил оружие и военное снаряжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Петра Порошенко.

Отмечается, что Порошенко, который занимается обеспечением подразделений тероборони столицы и области, передал "скифам" пулеметы ПКМ "Покемон", автоматы, а также рации, снаряжение и теплую зимнюю форму.

"И формирование 206-го батальона и батальона "Скиф" даст возможность уничтожить каждого захватчика, который осмелится атаковать Васильков. Васильков сейчас переживает тяжелые времена. Каждый, кто проедет через город, будет видеть разрушенные гражданские дома ракетными и авиационными обстрелами захватчика, который не чурается атаковать мирное население. И мы расскажем и покажем ему, как украинцы встречают врагов", - сказал Порошенко.

Командир батальона ТРО поблагодарил за крайне необходимое снаряжение и оружие.

Как известно, с первых дней войны российские оккупанты наносят ракетные и бомбовые удары по Василькову. В результате обстрелов разрушены гражданские дома, бомбардировка привела к масштабному пожару на местной нефтебазе.

Председатель Васильковской ОТГ Наталья Баласянович поблагодарила Петра Порошенко за помощь батальона теробороны и отметила - врагу не удастся сломать украинских защитников.

Как известно, Петр Порошенко кроме батальона "Скиф" с первых дней российской агрессии также взял под патронат 206-й батальон территориальной обороны Киева. Подразделение защищает столицу, а также обеспечивает эвакуацию людей из Ирпеня.

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