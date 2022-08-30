Порошенко передал очередную партию техники на фронт

Пятый президент Петр Порошенко передал очередную партию техники для бойцов, которые сейчас на передовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook .

Новый пикап Mitsubishi L200, а также радиостанции Motorola, генераторы, компьютерная техника, шлемы, приобретенные за счет Фонда Порошенко и волонтеров ОО "Справа Громад", отправляются в одну из бригад.

"Чем сейчас живет Украина? Одним словом - контрнаступление. И каждый украинец пытается сделать все, чтобы поддержать Вооруженные силы Украины. Мы верим в успех ВСУ", - написал Порошенко.