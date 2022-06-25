Порошенко передал машины и снаряжение еще в две бригады на восточном фронте

"Три бригады. Два фронтовых населенных пункта. Десятки приятных и чрезвычайно информативных встреч с воинами 25-й, 80-й и 24-й бригад", - написал Порошенко.

Также, по его словам, у фронта еще много потребностей: машины, боевые машины, дроны, качественные средства связи.

"ОО "Справа громад" отдает каждую вашу гривну на приобретение всего необходимого нашим военным. А мы с Мариной и Фонд Порошенко на каждую вашу гривну добавляем одну свою. Так ваш вклад удваивается", - добавил он.

Напомним, на днях Порошенко также побывал на южном направлении, где передал три автомобиля артиллеристам Военно-Морских сил ВСУ.

С 24 февраля на нужды армии потрачено более 350 миллионов гривен.