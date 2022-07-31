UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Порошенко передал Десантно-штурмовым войскам беспилотную систему Poseidon

Фото: Порошенко передал Десантно-штурмовым войскам беспилотную систему Poseidon (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко передал комплекс беспилотников H10 Poseidon Mk II для Десантно-штурмовых войск. Комплекс закуплен за средства волонтеров ОО "Справа громад" и Фонда Порошенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко во время встречи с бойцами, которые отправляются на передовую.

Беспилотники H10 Poseidon Mk II имеют дальность работы до 150 километров, высота - до 4000 метров. Крейсерская скорость 75 км/ч. Это - комплекс уровня разведывательного батальона, который будет работать в пользу всех бригад зоны ответственности, разрешения и наведения артиллерии, корректировки огня крупных калибров.

По словам Порошенко, нынешняя война - это в первую очередь война дронов и артиллерии, и ВСУ нуждаются в большом количестве беспилотных аппаратов.

"Это война артиллерии, РЕБу и ключевое - дронов совершенно нового качества. С высоким количеством часов, которые они находятся в воздухе. С высокой дальностью операций до 150 километров в инерционном режиме. С высокой защищенностью против действия средств радио-электронной борьбы врага. С крутыми камерами, которые имеют 40-кратный зум, крутое "тепло", которые есть глазами наших артиллеристов, наших десантников, которые сделают контрнаступление гораздо эффективнее", - сказал он.

Как известно, Фонд Порошенко и волонтеры ОО "Справа громад" купили 50 БПЛА Autel EVO II 640T Dual с тепловизорами и дополнительными аккумуляторами, а также 300 БПЛА Autel EVO Lite+. При содействии эстонского правительства удалось в максимально сжатые сроки реализовать этот проект на сумму более 700 тысяч евро.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр ПорошенкоВооруженные силы Украины