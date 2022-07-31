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Порошенко передал Десантно-штурмовым войскам беспилотную систему Poseidon

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Воскресенье 31 июля 2022 18:07
Порошенко передал Десантно-штурмовым войскам беспилотную систему Poseidon Фото: Порошенко передал Десантно-штурмовым войскам беспилотную систему Poseidon (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко передал комплекс беспилотников H10 Poseidon Mk II для Десантно-штурмовых войск. Комплекс закуплен за средства волонтеров ОО "Справа громад" и Фонда Порошенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко во время встречи с бойцами, которые отправляются на передовую.

Беспилотники H10 Poseidon Mk II имеют дальность работы до 150 километров, высота - до 4000 метров. Крейсерская скорость 75 км/ч. Это - комплекс уровня разведывательного батальона, который будет работать в пользу всех бригад зоны ответственности, разрешения и наведения артиллерии, корректировки огня крупных калибров.

По словам Порошенко, нынешняя война - это в первую очередь война дронов и артиллерии, и ВСУ нуждаются в большом количестве беспилотных аппаратов.

"Это война артиллерии, РЕБу и ключевое - дронов совершенно нового качества. С высоким количеством часов, которые они находятся в воздухе. С высокой дальностью операций до 150 километров в инерционном режиме. С высокой защищенностью против действия средств радио-электронной борьбы врага. С крутыми камерами, которые имеют 40-кратный зум, крутое "тепло", которые есть глазами наших артиллеристов, наших десантников, которые сделают контрнаступление гораздо эффективнее", - сказал он.

Как известно, Фонд Порошенко и волонтеры ОО "Справа громад" купили 50 БПЛА Autel EVO II 640T Dual с тепловизорами и дополнительными аккумуляторами, а также 300 БПЛА Autel EVO Lite+. При содействии эстонского правительства удалось в максимально сжатые сроки реализовать этот проект на сумму более 700 тысяч евро.

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