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Порошенко передав Десантно-штурмовим військам безпілотну систему Poseidon

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Неділя 31 липня 2022 18:07
Порошенко передав Десантно-штурмовим військам безпілотну систему Poseidon Фото: Порошенко передав Десантно-штурмовим військам безпілотну систему Poseidon (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

П'ятий президент Петро Порошенко передав комплекс безпілотників H10 Poseidon Mk II для Десантно-штурмових військ. Комплекс куплений за кошти волонтерів ГО "Справа громад" та Фонду Порошенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка під час зустрічі з бійцями, які відправляються на передову.

Безпілотники H10 Poseidon Mk II мають дальність роботи до 150 кілометрів, висота - до 4000 метрів. Крейсерська швидкість 75 км/год. Це - комплекс рівня розвідувального батальйону, який працюватиме на користь усіх бригад зони відповідальності, роздвідку та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів.

За словами Порошенка, нинішня війна - це в першу чергу війна дронів та артилерії, і ЗСУ потребують великої кількості безпілотних апаратів.

"Це війна артилерії, РЕБу і ключове - дронів абсолютно нової якості. З високою кількістю годин, які вони перебувають в повітрі. З високою дальністю операцій до 150 кілометрів в інерційному режимі. З високою захищеністю проти дії засобів радіо-електронної боротьби ворога. З крутими камерами, які мають 40-кратний зум, круте "тепло", які є очами наших артилеристів, наших десантників, які зроблять контрнаступ набагато ефективнішим", - сказав він.

Як відомо, Фонд Порошенка та волонтери ГО "Справа громад" купили 50 БПЛА Autel EVO II 640T Dual з тепловізорами і додатковими акумуляторами, а також 300 БПЛА Autel EVO Lite+. За сприяння естонського уряду вдалося у максимально стислі терміни реалізувати цей проект на суму понад 700 тисяч євро.

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