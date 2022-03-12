Порошенко передал бойцам ВСУ и теробороне 450 бронежилетов, грузовики и боевые пикапы

Пятый президент Петр Порошенко вместе с бойцами 206-го батальона теробороны Киева передали бойцам ВСУ 450 бронежилетов, полноприводные грузовики и "бандеромобили" - специально оснащенные пикапы, усиленные броней и вооруженные пулеметами ПКМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Порошенко.

"Сегодня у нас 17-й день войны. 17-й день, когда вся Украина мобилизована для того, чтобы дать отпор российско-фашистским агрессорам. 17-й день, когда мир никогда не будет таким, как был до этого. И сегодня команда единомышленников делает очень большой вклад Вооруженным силам Украины", - заявил Порошенко.

По его словам, автомобиль "Тритон" был изготовлен "Кузней на Рыбальском". Он может преодолевать водные преграды. Имеет противоминное усиление, выдерживает огонь крупнокалиберного пулемета, вооружен пулеметом "Утес".

"Также наладили переоборудование гражданского автомобиля "Пикап". Вы можете увидеть там два автомобиля. Есть бронезащита, есть установлен также любимый ПКМ "Покемон". С большой скоростью машина отправляется как средство поддержки. 360 градусов имеет сектор обстрела", - добавляет Порошенко.

"Мы не дадим российским захватчикам ни единого шанса. И каждый день мы будем выпускать то, что можем: пулеметы, бронемобили, "бандеромобили", вооружать дополнительно для того, чтобы повысить цену, которую заплатит российский захватчик за то, что он ворвался к нам", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, с первых дней российского вторжения Порошенко занимается обеспечением подразделений теробороны и ВСУ вооружением и средствами защиты.

В частности, Петр Порошенко взял под патронат 206-й батальон теробороны Киева и несколько подразделений ТРО столичной области. На заказ Порошенко в Финляндии закуплена бронированная сталь для 2.5 тысяч бронежилетов, которые в ближайшие дни будут изготовлены в Украине для нужд наших защитников.

Также в ВСУ и тероборону поступили более полутысячи пулеметов ПКМ производства завода "Кузня на Рыбальском". Всего за две недели на вооружение и средства защиты направлено более 2 млн долларов США.