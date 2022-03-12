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Порошенко передав бійцям ЗСУ та теробороні 450 бронежилетів, вантажівки та бойові пікапи

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Субота 12 березня 2022 20:05
Порошенко передав бійцям ЗСУ та теробороні 450 бронежилетів, вантажівки та бойові пікапи Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

П'ятий президент Петро Порошенко разом з бійцями 206-го батальйону тероборони Києва передали бійцям ЗСУ 450 бронежилетів, повнопривідні вантажівки та "бандеромобілі" - спеціально оснащені пікапи, посилені бронею та озброєні кулеметами ПКМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Порошенка.

"Сьогодні у нас 17-й день війни. 17-й день, коли вся Україна мобілізована для того, щоб дати відсіч російсько-фашистським агресорам. 17-й день, коли світ ніколи не буде таким, як був до цього. І сьогодні команда однодумців робить дуже великий внесок Збройним силам України", - заявив Порошенко.

За його словами, автомобіль "Тритон" був виготовлений "Кузнею на Рибальському". Він може долати водні перешкоди. Має протимінне посилення, витримує вогонь крупнокаліберного кулемета, озброєний кулеметом "Утьос".

"Також ми налагодили переобладнання цивільного автомобіля "Пікап". Ви можете побачити там два автомобілі. Є бронезахист, є встановлений також улюблений ПКМ "Покемон". З великою швидкістю машина вирушає як засіб підтримки. 360 градусів має сектор обстрілу", - додає Порошенко.

Порошенко передав бійцям ЗСУ та теробороні 450 бронежилетів, вантажівки та бойові пікапи

"Ми не дамо російським загарбникам жодного шансу. І кожен день ми будемо випускати те, що можемо: кулемети, бронемобілі, "бандеромобілі", озброювати додатково для того, щоби підвищити ціну, яку заплатить російський загарбник за те, що він вдерся до нас", - наголосив Порошенко.

Нагадаємо, з перших днів російського вторгнення Порошенко займається забезпеченням підрозділів тероборони та ЗСУ озброєнням і засобами захисту.

Зокрема, Петро Порошенко взяв під патронат 206-й батальйон тероборони Києва та кілька підрозділів ТРО столичної області. На замовлення Порошенка у Фінляндії закуплена броньована сталь для 2.5 тисяч бронежилетів, які найближчими днями будуть виготовлені в Україні для потреб наших захисників.

Також у ЗСУ та тероборону надійшли понад півтисячі кулеметів ПКМ виробництва заводу "Кузня на Рибальському". Загалом за два тижні на озброєння та засоби захисту спрямовано понад 2 млн доларів США.

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